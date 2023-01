A Polícia Militar de Nova Santa Helena prendeu um homem, 25 anos, após o roubo de uma residência e agressão ao morador, no final de semana. Foram apreendidos R$ 117, um aparelho celular, relógio technos, corrente e um pedaço de madeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava dormindo quando acordou com o som do alarme e foi até a cozinha checar o que estava acontecendo. Neste momento, foi surpreendido pelo criminoso, que arrombou a janela dos fundos da casa e desferiu um golpe com um pedaço de madeira em sua cabeça. Os dois começaram uma luta corporal e o assaltante fugiu do local.

A equipe realizou buscas e encontrou um homem com as mesmas características repassadas pelo denunciante. Em revista no acusado, foi encontrado o dinheiro levado pelo morador e outros objetos.

Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Itaúba.