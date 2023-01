Um avião monomotor, modelo Cessna 206 F, prefixo PT-IXS, caiu por volta das 12 horas deste domingo, dia 22 de janeiro, na comunidade Jacamim, região de Itapiuna, depois do Rio dos Peixes, no interior do município de Juara.

As informações sobre o acidente ainda são muito escassas, mas, segundo nos informaram, as Polícias Civil e Militar estiveram no local, para colher informações a respeito do que teria provocado a queda da aeronave.

Segundo essa fonte que passou informação não oficiais para o Show de Notícias, os dois pilotos que estavam na aeronave saíram ilesos do acidente e logo após foram até uma lanchonete, pediram um remédio para dor de cabeça e depois desapareceram.

Conforme informaram ao Show de Notícias, os pilotos tinham aparência e sotaque de estrangeiros, do tipo bolivianos ou paraguaios.

Após serem informados de que a polícia teria sido avisada do acidente, os homens disseram que teria que voltar na aeronave e não foram mais vistos.

A aeronave caiu em uma área de pastagens e ficou de costas, com as rodas para o alto, já que ele tem trem de pouso fixo. Populares disseram que ouviram o barulho, mas acharam que seria um avião agrícola passando veneno nas lavouras.

O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o órgão do Comando da Aeronáutica, responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos da aviação civil e da Força Aérea Brasileira, deverá investigar o acidente.