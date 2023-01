A lista das empresas está disponível no site do órgão (www.detran.mt.gov.br), no menu "credenciados"

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) ampliou a oferta do serviço de vistoria veicular e já conta com 75 empresas especializadas credenciadas. Assim, o condutor que precisar do serviço pode fazê-lo tanto na sede do Detran quanto em alguma dessas credenciadas. Confira a lista de empresas aqui.

As vistorias veiculares podem ser utilizadas no processo de transferência de propriedade do veículo, de mudança da Placa de Identificação Veicular (PIV), de alteração de características do veículo, substituição de motor, regravação de chassi, entre outros que exijam a apresentação de vistoria.

Para o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ampliar a oferta do serviço demonstra o compromisso do Governo de Mato Grosso em criar mecanismos para desburocratizar e facilitar a vida do cidadão.

Em Cuiabá, a vistoria é realizada na sede da autarquia, sendo a vistoria pesada no Distrito Industrial. Também é possível realizar a vistoria na Ciretran de Várzea Grande, ou outras 62 Ciretrans do interior de Mato Grosso, bem como nas agências municipais.

O serviço de vistoria veicular nas unidades do Detran é realizado mediante agendamento prévio pelo site www.detran.mt.gov.br. Nos últimos quatro anos foram realizadas 1.277.006 vistorias em veículos nas unidades do Detran, e 424.038 vistorias feitas por empresas credenciadas.

Vistoria

O serviço de vistoria tem como objetivo verificar a autenticidade da identificação do veículo e de sua documentação, legitimidade da propriedade, se o veículo dispõe de equipamentos obrigatórios e se estes estão funcionando; e alterações das características originais do veículo e de seus agregados. Caso constatada alguma alteração, verifica-se se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito.