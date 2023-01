Um dos receptadores também responderá pelos crimes de tráfico de drogas, maus-tratos de animais e comércio de arma de fogo

Um homem identificado como autor de diversos furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais em Aripuanã teve o mandado de prisão cumprido e mais três pessoas envolvidas na receptação de produtos foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na manhã de domingo (22.01), após investigações conduzidas pela Delegacia do município. O suspeito, de 25 anos, confessou a autoria de, pelo menos, oito furtos ocorridos no município.

As ações resultaram na apreensão de produtos furtados, drogas, dinheiro e de animais que participavam de rinhas de galo. Entre os receptadores, estava um homem foragido por homicídio no estado de Rondônia, que também foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e maus-tratos de animais.

Após vários dias de investigação, os policiais da Delegacia de Aripuanã conseguiram identificar o autor de série de furtos ocorridos em diversos estabelecimentos comerciais do município. Segundo as investigações, para praticar os crimes, o suspeito abria portas ou janelas de vidro, dos estabelecimentos e subtraia as mercadorias, que posteriormente eram passadas aos receptadores, causando graves prejuízos aos comércios.

Com base nas investigações, o delegado de Aripuanã, Fernando Filiu Albuquerque Marques, representou pela prisão preventiva do suspeito, representou pela prisão preventiva do suspeito que foi deferida pela Justiça e cumprida pela equipe da Polícia Civil. Durante o interrogatório, confessou a autoria de, pelo menos, oito furtos em comércios da cidade.

Receptação

Na evolução das investigações, também foi possível identificar mais três pessoas envolvidas em crimes de receptação que compravam os produtos subtraídos pelo suspeito. Um dos receptares, conhecido como usuário de drogas do município, adquiria os produtos subtraídos pelo suspeito e posteriormente redistribuía (comercializava) para terceiros.

Na casa do receptador, foram encontrados alguns produtos furtados, porções de cocaína e R$ 599 em dinheiro trocado característico da atividade de tráfico, além de galos machucados, que podem apontar a atuação com a contravenção penal de rinha de galo.

O suspeito de receptação também era considerado foragido da Justiça do estado de Rondônia, estando com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio, o qual foi devidamente cumprido. Ele também é investigado por envolvimento com comércio de armas de fogo em Aripuanã.

Após serem identificados, ostrês suspeitos de receptação foram conduzidos à Delegacia de Aripuanã, onde depois de serem interrogados, foram autuados em flagrante pelo crime, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

Segundo o delegado de Aripuanã, Fernando Filiu Albuquerque Marques, o esclarecimento da série de furtos com a identificação do autor dos crimes, assim como dos receptadores foi possível devido ao minucioso trabalho de investigação realizado pelos policiais civis da unidade. “Foi uma investigação que exigiu grande dedicação dos policiais, uma vez que os crimes vinham aterrorizando e trazendo grandes prejuízos aos comerciantes da cidade”, disse o delegado.