Motocicleta estava com sinais de adulteração na placa. Caso foi registrado após abordagem durante Operação Nortão Seguro e Pacífico

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (23) no município de Nova Santa Helena após ser surpreendido conduzindo uma motocicleta com adulteração de sinal identificador, e não possuir CNH.



Em rondas no centro do município, durante Operação Nortão Seguro e Pacífico, o menor foi avistado e abordado conduzindo uma motocicleta Biz de cor azul. Ao realizar busca no sistema, foi identificado que a placa utilizada não pertencia ao veículo.



Diante os fatos o menor e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba para as devidas providências.