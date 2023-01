A Polícia Civil de Colíder está investigando o furto de 80 cabeças de gado ocorrido em uma fazenda na comunidade Cambará. As investigações apontaram que havia um funcionário envolvido. De acordo com a Polícia Civil, o gerente da fazenda realizou uma conferência no último dia 12 e notou a ausência de parte do gado.

Ele decidiu aguardar alguns dias para verificar se o gado não estava “alongado” dentro da propriedade, mas como não encontrou os animais, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Após algumas investigações, a polícia foi abordar um funcionário, que estava trabalhando com um trator. Quando ele percebeu a aproximação da viatura que adentrava o pasto, ele desligou o trator e se embrenhou em uma mata.

No local a polícia localizou uma arma e o celular do funcionário. A esposa dele acabou confessando a atividade ilícita do marido. De acordo com o delegado Breno Houly Palmeira, pelo menos mais quatro pessoas estão envolvidas, inclusive nomes já conhecidos e ligados a furtos anteriores de gado.

A operação da Polícia Civil continua, para tentar localizar as 80 cabeças de gado e prender os envolvidos. Trata-se de gado da raça Nelore, com a marca ON. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro do gado pode ser repassada para a polícia, mesmo que de forma anônima.