Jovem de 21 anos, morador de Cuiabá, está sendo extorquido e ameaçado após trocar ‘nudes’ com uma mulher que ele conheceu por redes sociais. Vítima chegou a depositar R$ 3 mil para a suspeita, que ameaçou divulgar as imagens pela internet.

De acordo com as informações, vítima conheceu a mulher nas redes sociais e que começaram a conversar. Depois, trocaram telefones e o DDD da suspeita é 011, região de São Paulo. Os papos ficaram quentes e eles trocaram fotos nuas.

Depois, um homem entrou em contato afirmando que ele não conversava com a mulher e sim com o homem. Pediu ainda R$ 3 mil para não espalhar as fotos dele pela internet. Com medo, o suspeito depositou.

Mas, agora, sofre ameaças do suspeito, que quer mais dinheiro. Caso foi encaminhado à polícia e será investigado pela Delegacia de Crimes Virtuais.