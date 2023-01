O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) está realizando Plano de Ação – Fiscalização Preventiva 2023, com o objetivo de alcançar todas as edificações do Estado, por meio das vistorias técnicas inopinadas, buscando verificar o cumprimento e execução das medidas de segurança no estabelecimento para a obtenção do Alvará do Corpo de Bombeiros Militar.

A Fiscalização Preventiva 2023 conta com a participação de 24 (vinte e quatro) Unidades Bombeiro Militar (UBM), no período de janeiro a dezembro de 2023, sendo nesse primeiro momento fiscalizados os locais de reunião de público, seguido das unidades escolares, unidades hospitalares, entre outros, tendo foco direcionado para cada tipo de ocupação a cada mês que se sucede, contudo, sem deixar de se concluir o ciclo de fiscalização, retornando àquela ocupação que fora fiscalizada anteriormente e já teve seu prazo encerrado, para se regularizar.