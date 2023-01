Com eles, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma arma de fogo e dinheiro

Três homens que atuavam com o comércio de entorpecentes próximo a duas escolas em Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá) foram presas em flagrante pela Polícia Civil, em ação realizada no final da tarde segunda-feira (23.01), pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município.

Os suspeitos de 18, 20 e 24 anos foram surpreendidos em posse de entorpecentes, arma de fogo, munições e dinheiro e foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma e munições.

Os policiais da Derf Nova Mutum já monitoram os suspeitos há algum tempo por envolvimento com o comércio de entorpecentes, na região conhecida como “Paredão”. Na segunda-feira (23), os policiais receberam informações de que os investigados estariam em posse de uma arma de fogo, havendo risco de possíveis confrontos, aterrorizando assim moradores e crianças na região.

Diante da denúncia, os investigadores decidiram realizar a abordagem dos suspeitos, sendo confirmado a atuação deles com o comércio de drogas nas proximidades de duas escolas municipais na região. Com eles, foram apreendidas 18 porções de maconha já embaladas para venda, 29 pinos de cocaína, R$ 1.109 em dinheiro, além de um revólver calibre 38, cinco munições intactas, seis aparelhos celulares e dois relógios.

Em checagem no sistema, foi constatado que um dos suspeitos já havia sido preso anteriormente no ano de 2022, pelos crimes de porte ilegal de ama de fogo e tráfico de drogas. Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos à Derf de Nova Mutum, onde após serem interrogados, pelo delegado Rodrigo Costa Rufato, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.