Uma mãe acionou a polícia após esfaquear o companheiro que teria assediado sexualmente a filha dela, de 16 anos, em Sorriso, no norte do estado. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (21). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 39 anos, morava na mesma casa que a mulher e a filha dela. No fim de semana, segundo o relato da mãe à polícia, ele assediou a adolescente.