Homens, que dirigiam um Fiat Mob, invadiram a contramão e bateram em um Corolla; depois, entraram na mata, mas acabaram sendo capturados, inclusive com ajuda do helicóptero

Dois suspeitos fugiram da abordagem da Policia Rodoviária Federal (PRF), bateram em um Corolla e fugiram pela mata, na manhã desta quarta-feira (25), em Várzea Grande. O caso aconteceu na avenida Júlio Campos. Populares narram que o Fiat Mobi em que os suspeitos estavam chegou a invadir a contramão da avenida. De acordo com a PRF, os homens já foram presos.

Não há informações sobre os danos causados ao carro atingido na perseguição.

A Policia Rodoviária informou que a ocorrência se tratava de integrantes de uma quadrilha envolvida em roubo. Os homens foram abordados pelos agentes com apoio da Policia Militar (PM). Após a fuga dos indivíduos pela mata a pé, os policiais foram em busca dos suspeitos, inclusive com apoio de um helicóptero da PM.

Segundo informações da Guarda Municipal de Várzea Grande (GM-VG), os homens são suspeitos de um roubo a uma fazenda. Os homens levaram um cachorro da raça pitbull da fazenda. De acordo com informações dos agentes presentes no local, o cão ficou assustado embaixo do banco carro e não queria sair do veículo.

Vídeos de populares mostraram os homens fugindo pela mata e o helicóptero fazendo a busca pelos suspeitos na região. Os comerciantes da região narram que também houve troca de tiros durante a perseguição a pé.