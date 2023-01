Diligências iniciaram após denúncia recebida pela equipe de policiais da Derf da município

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), atendeu a ocorrência de maus-tratos de animais, em que três cachorros foram encontrados em uma residência sem as devidas condições de cuidados e com doença em estágio avançado.

As diligências iniciaram, na noite de segunda-feira (23) após os policiais da Derf receberem denúncia sobre um cachorro que estava em situação de maus-tratos em um endereço no Setor Sudoeste. Em diligências no endereço, os policiais constataram que no local havia três cachorros com a cinomose canina, doença infectocontagiosa que afeta cães causada por um vírus.

A cinomose canina é altamente contagiosa e costuma acometer cães que ainda não terminaram o esquema vacinal ou que não costumam receber o reforço anual da vacina Após constatarem a situação, os policiais levaram os cachorros a clínica veterinária, onde ficou comprovada a doença e a indicação da eutanásia, pois o estado dos animais eram irreversível.

O proprietário foi ouvido na Derf pelo delegado Higo Rafael Ferreira e posteriormente liberado, assumindo o compromisso de pagar os procedimentos médicos veterinários. "Apesar de os animais estarem bastante debilitados, foi constato que eles não sofriam maus-tratos por parte do proprietário, que estava os alimentando e tentando tratá-los com remédios", disse o delegado.