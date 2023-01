Uma investigação da Delegacia da Polícia Civil em Tapurah, no médio-norte do estado, para apurar o homicídio de uma vítima que foi esquartejada no município resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e temporária, mandados de internação de menores de idade e busca e apreensão nesta semana. Parte dos envolvidos também foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas durante as diligências da Operação Discipulus 3.

A vítima, João Filho da Silva Amaral, de 43 anos, desapareceu no início de novembro do ano passado, em Tapurah. A Polícia Civil foi comunicada pela ex-mulher da vítima, que declarou que procurou João Filho depois dele não retornar à residência que tinha na cidade.

No dia 07 de novembro, a Delegacia de Tapurah recebeu novas informações que apontavam que a vítima foi vista em um bar da cidade com várias pessoas, algumas ligadas a uma facção criminosa, e depois o grupo teria saído do local com João Filho para dar um ‘salve’ nele.

A partir das informações reunidas durante a investigação, o delegado Guilherme Pompeo representou pelas prisões temporárias e preventivas, mandados de internação de dois adolescentes e busca e apreensão contra envolvidos no homicídio de João Filho.

O principal executor do crime foi preso anteriormente, quando foi flagrado transportando um carregamento de 160 tabletes de cloridrato de cocaína que saiu de Tapurah e foi interceptado na BR-163, próximo ao município de Jangada, no início de dezembro passado.

Nesta quarta-feira, a equipe da Delegacia de Tapurah, com apoio da Polícia Militar local, cumpriu os mandados e prendeu o segundo envolvido no homicídio, uma mulher que ajudou indiretamente o grupo criminoso a preparar a emboscada para a vítima e mais dois adolescentes que também participaram da ação criminosa.

“Com essa fase da operação, que visa ao desmantelamento das ações criminosas da facção no município, retiramos das ruas quatro ‘disciplinas’ do grupo, aqueles que agem executando as ordens para os ‘salves’. Agradeço a equipe de Tapurah que em dois dias seguidos se dedicou aos cumprimentos das ordens judiciais”, pontuou o delegado.

Durante as buscas foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, aparelhos celulares e balanças de precisão.