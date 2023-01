Após discussão com seu namorado, uma jovem de 19 anos tentou tirar a própria vida nessa terça-feira (24), engolindo parte de um aparelho de barbear em Barra do Garças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sentada, com os olhos abertos, mas não respondia. Os militares afirmaram que a jovem tinha cortes nos braços, que aparentavam terem sido feito por ela mesma.

Ela teria engolido uma parte do aparelho de barbear após discutir com o namorado. Após avaliação médica, não foi constatado nenhum objeto ou corte em sua boca e ela foi encaminhada para a Unidade de Saúde (UPA) para os devidos cuidados médicos.