A população da cidade de Colíder ficou consternada no final da tarde desta quarta-feira (25) ao saber do falecimento de Gustavo Luiz Gonzaga do Amaral, 29 anos, funcionário da concessionária Energisa.

Ele estava realizando manutenção na rede elétrica na área rural, quando recebeu uma descarga elétrica. Havia chovido bastante durante todo o dia, o que pode ter contribuído para o acidente de trabalho. Os bombeiros relaram que foram acionados por volta das 15h e se dirigiram ao local para realizar o atendimento. A vítima estava caída em meio a uma área de pastagem.

Os bombeiros realizaram o procedimento de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) e conduziram a vítima ao Hospital Regional de Colíder, onde ele acabou não resistindo e faleceu. Gustavo era bastante conhecido no município. Deixa esposa e um filho.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do rapaz. Ainda não foram divulgados horário de velório e sepultamento.