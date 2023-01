Jovem de 18 anos procurou a Polícia Civil de Guarantã do Norte e registrou queixa contra o profissional

Uma mulher de 18 anos denunciou ter sido assediada sexualmente por um médico durante sessão de ultrassom na última sexta-feira (20) em Guarantã do Norte. Abalada, a jovem decidiu comparecer a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

De acordo com informações do B.O., durante o exame o médico a constrangeu com diversas pergunta de cunho íntimo e sexual, se insinuando para a jovem.

Segundo o site O Território Notícias, durante o procedimento de ultrassom, o profissional teria feito várias perguntas e elogios íntimos, como: “você tem namorado?”, “você é virgem?”, “você tem vontade de ter relações sexuais com um homem da minha idade?".

Depois, o suspeito ainda teria oferecido financiar a faculdade da vítima. "Eu me interesso em pagar para você", teria dito, chamando-a ainda de gostosa. O médico não teve sua identidade revelada. Já a vítima é moradora do Pará e teria ido até Guarantã para se consultar e realizar exames clínicos.

A Polícia Civil está investigando o caso.