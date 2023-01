A jaguatirica foi vista circulando em ruas do condomínio localizado na estrada Nanci. Moradores de uma residência perceberam e assustaram ao ver o animal, que atacou e matou um gato. Por volta das 7 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para fazer a captura.

O animal, que pode ser um filhote, foi cercado, mas acabou fugindo para uma região de mata nas proximidades do condomínio. Algumas horas depois, uma equipe da secretaria estadual de Meio Ambiente conseguiu fazer a captura do animal, em uma residência. O felino estava em bom estado de saúde e foi solto em uma região de mata próxima do rio Teles Pires.