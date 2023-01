A carga saiu de São Félix do Araguaia e o veículo abandonado na estrada,próximo à cidade de Alto Boa Vista

Policiais civis de Confresa, com apoio da Polícia Militar, recuperaram na noite de quarta-feira (25) um caminhão furtado carregado com uma carga de soja, avaliada em R$ 100 mil. O veículo foi encontrado, abandonado, na rodovia MT-322, próximo à cidade de Alto Boa Vista, na região nordeste do estado.

A carga saiu de São Félix do Araguaia, no último sábado, e o destino era o município de Uberaba, em Minas Gerais. A empresa transportadora procurou a Polícia e registrou que a carga era fruto de apropriação indébita e o motorista apresentou uma carteira de habilitação falsa.

Os policiais militares informaram a Delegacia de Confresa e realizaram buscas, quando localizaram o veículo, que possui sinais de adulteração. O motorista já foi identificado pela Polícia Civil e a investigação segue para esclarecer o furto da carga e outros possíveis envolvidos.