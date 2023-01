Junto com senadores, Mauro Mendes frisou importância dessas obras para Mato Grosso

O governador Mauro Mendes pediu empenho do ministro dos Transportes, Renan Filho, para a liberação da Ferrogrão e nas obras necessárias para a melhoria das BRs 242 e 158. Mauro se reuniu com o ministro na noite desta quinta-feira (26.01), junto dos senadores Wellington Fagundes, Jayme Campos e Margareth Buzetti.

Também participaram da reunião os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda). "Essas são importantes obras que tenho a certeza que sob a experiência do ministro Renan Filho, haverão de andar em Mato Grosso. Essas são obras estruturantes para o agronegócio brasileiro e para toda a população mato-grossense", afirmou o governador.

Mauro Mendes explicou que o trecho de 120 km da BR-158 que precisa ser executado contorna a reserva Marãiwatsédé, cortando os municípios de Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada e Alto Boa Vista, e há anos não consegue liberação. Com isso, os caminhoneiros sofrem com atoleiros, buracos e congestionamentos.

Na BR-242, o principal problema é no trecho que liga o distrito de Santiago do Norte a Querência, por conta de pendências em licencas ambientais. Já a Ferrogrão, de acordo com o governador, será uma importante alternativa para o escoamento da produção, que vai se somar à Ferrovia Estadual viabilizada pelo Governo de Mato Grosso - já em obras.

A ferrovia vai ligar o município de Sinop até o porto de Miritituba, no Pará. "Mato Grosso é um estado muito importante para o desenvolvimento nacional e nós vamos nos dedicar para melhorar a infraestrutura e facilitar a vida de quem produz e de quem mora na região. Daremos prioridade a essas obras em Mato Grosso são as obras da 242 e da 158", afirmou o ministro.

O senador Wellington Fagundes também pediu agilidade na concessão da BR-364, na região de Rondonópolis.

"A BR-364, de Rondonopolis a Jataí, que já está duplicada até Jataí, é uma concessão que o ministério já está trabalhando junto com a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres]. Essa concessão é extremamente importante e viável também", relatou o senador.