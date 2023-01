O homicídio foi registrado por volta das 7h30 desta sexta-feira (27), na Rua Santo Antônio, no Parque São Jorge, em Rondonópolis. A bancária Leidiane Souza Lima, de 34 anos, foi assassinada com pelo menos quatro tiros na cabeça em frente à residência. Ela estava saindo para trabalhar quando foi alvejada.

O corpo da vítima ficou caído na calçada da sua residência, ao lado do seu veículo. De acordo com informações repassadas a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por um motocicleta que passou efetuando vários disparos. Leidiane foi atingida com pelo menos quatro tiros atingindo a região da cabeça.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis (DHPP) foram acionados para ir até o local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu.

O caso está sob investigação.