Prefeitura de Colíder, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, disponibiliza número (telefone e Whatsapp) para que a população possa realizar denúncias de locais com focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os cidadãos podem entrar em contato, via Whatsapp ou ligação normal pelo número: (66) 9.9292-7143 que serão atendidos por um profissional da Vigilância em Saúde que vai repassar as orientações necessárias. O canal funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Além do canal para denúncias de focos do mosquito transmissor, a população pode denunciar através do número 0800 647 5959, também de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h os terrenos baldios que estejam abandonados com mato alto, entulhos e lixos que podem conter possíveis focos da dengue.

Vale ressaltar que a Vigilância em Saúde de Colíder realiza periodicamente o trabalho de fiscalização de terrenos baldios e alerta aos proprietários que insistem em manter as áreas com mato alto e sujeira que os mesmos podem vir a ser notificados. A notificação pode ser gerada a partir de uma reclamação, denúncia ou vistoria do agente da Vigilância em Saúde.

Mantenha terrenos baldios limpos

Os terrenos baldios são focos de proliferação de animais sinantrópicos, ou seja, aranhas, escorpiões, baratas, mosquitos, ratos, cobras. A limpeza, além de prevenir a proliferação desses animais, também auxilia na eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e também do mosquito palha, transmissor de leishmaniose.

O órgão alerta que segundo a lei municipal de Nº 2.544/2011 é de total responsabilidade do proprietário a limpeza dessas áreas, conforme prevê o Art. 13 “Os proprietários e possuidores de imóveis urbanos deverão manter em perfeito estado de asseio seus quintais, pátios, prédios ou terrenos baldios, evitando a formação de focos ou viveiros de vetores transmissores de doenças”.

A população também pode optar por registrar a sua denúncia online, disponivel 24h pelo site www.ouvidoria.colider.mt.gov.br

Vamos juntos combater à dengue

A Prefeitura de Colíder enfatiza que o principal agente de combate para evitar a proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti é o próprio cidadão realizando a prevenção junto às equipes da Vigilância em Saúde, e aponta os principais cuidados em casa:

Latas de lixo descobertas acumulam água e se transformam em uma ameaça para você e para a sua família.

Armazene os baldes em lugares protegidos e secos, pois podem se tornar um criadouro do mosquito.

Vire e guarde em locais secos as garrafas sem uso.

Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas até cobrir todo recipiente, para assim evitar água acumulada.

Pneus devem ser armazenados em locais secos e cobertos.

Não dê chance para o inimigo, entre nesta luta contra a Dengue, Zika e Chikungunya.