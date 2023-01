Uma ave da espécie urutau, popularmente conhecida por mãe-da-lua ou ave fantasma, foi capturada em na Avenida Jatobá, região central de Guarantã do Norte, na tarde de quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado por moradores que estavam estendendo roupas no varal, quando perceberam a presença do pássaro, que havia se camuflado num toco, próximo ao muro da residência.

Os militares fizeram a captura e encaminharam próximo a comunidades rurais, onde voltou a ser solto ao habitat. Conforme os bombeiros, os urutaus são um grupo de aves noturnas que pertencem ao gênero nyctibius, da família nyctibiidae e ordem nyctibiiformes.

Camuflagem e ‘olho mágico’

Os urutaus se camuflam entre as árvores e tem ‘olho mágico’, já que o formato e estrutura de suas pálpebras permitem à ave enxergar mesmo com os olhos fechados. Existem cinco espécies de urutau que se diferem no tamanho e na cor das penas.

A camuflagem, a capacidade de se igualar ao ambiente e passar despercebidos, é uma maneira desses pássaros se defenderem de predadores. Suas penas acinzentadas com tons de marrom se misturam às cores dos troncos das árvores. Por isso, o urutau é mais conhecido como ave fantasma.