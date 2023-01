Um homem de 43 anos, que não teve identidade revelada, foi preso na noite desta sexta-feira (27), após ser flagrado com pistola e cinco balas no salão de uma pizzaria em Guarantã do Norte. Na delegacia, o suspeito apresentou sinais de surto e acabou se machucando após jogar uma pedra em vidraça.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem, que usava camiseta verde e bermuda creme, entrou no salão da pizzaria descalço e com uma pistola da marca Rossi em punho. Ao chegarem no local, os policiais conseguiram conter o suspeito, que entregou a arma e cinco balas intactas.

Com ele, os militares ainda encontraram uma trouxinha com um produto branco, aparentando ser cocaína. Já na delegacia, o homem começou a resistir a prisão e tentou fugir. Pegou um pedaço de concreto e jogou na vidraça do local. Ele ainda se jogou de cabeça no chão, se cortando com os pedaços de vidros.

Após o surto ele foi contido pelos policiais.