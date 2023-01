Diante do período da piracema, a Polícia Militar de Aripuanã fiscaliza os rios e alerta que as penalidades administrativas e criminais são pesadas, para aqueles infratores pegos por pesca ilegal. A operação que prevenir crimes ambientais.

Conforme ordem de serviço Tenente-Coronel da PM Alexandre José Dall”Acqua da 10ªCIPM de Aripuanã, enviou uma equipe composta pelo 3°SGT PM Arruda, SD PM Faria e SD PM Silva Junior, que desceram o Rio Aripuanã em fiscalização fluvial, indo até abaixo do Rio Branco, na divisa com o município de Colniza.

Durante a navegação que iniciou às 07 horas, foram identificados alguns acampamentos abandonados, e no trajeto alguns ribeirinhos informaram que na quarta-feira da semana passada teria subido um barco com algumas caixas térmicas, não sabendo precisar quem eram as pessoas que estavam no barco, informando apenas que esse barco teria subido o Rio por volta das 23 horas.

De acordo com os policiais, nas proximidades de um desses acampamentos, foi localizada uma rede de pesca armada de aproximadamente 5 metros, sendo retirada e inutilizada. A fiscalização transcorreu sem alteração sendo encerrada por volta das 19 horas. Ainda de acordo com os policiais, as operações serão frequentes.