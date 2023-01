Cinco suspeitos de integrarem facção criminosa foram mortos durante um confronto com a Polícia Militar, na noite deste sábado (28), em uma residência de Barra do Bugres (168 km de Cuiabá). Nenhum policial militar se feriu na ação. Segundo a PM, todos eram investigados de envolvimento em uma tentativa de homicídio no mesmo dia contra integrantes de uma facção rival.

A troca de tiros ocorreu por volta de 21h15. Dois dos criminosos tinham 26 e 21 anos. Já os outros três ainda não foram identificados. Uma mulher, de 29 anos, que estava na casa foi detida, bem como um homem, de 33 anos.

Conforme a Polícia Militar da cidade, durante rondas pela cidade em busca de suspeitos que teriam participado de uma tentativa de homicídio por disputa de território entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua principalmente no estado de São Paulo e Comando Vermelho (CV) na cidade, encontraram o suspeito de 33 anos, que aparentava estar nervoso.

“E por já ser conhecido da guarnição como sendo integrante de facção rival a das vítimas da tentativa de homicídio ocorrido anteriormente, foi realizado a abordagem e após a revista pessoal foi verificado que o suspeito estava com entorpecentes em um dos bolsos da calça diante do fato foi dado a voz de prisão ao mesmo que após entrevista informou que não poderia ser preso pois seria morto pelos membros do comando vermelho”, diz trecho da ocorrência.

Em tentativa de obter um acordo por sua liberdade, o suspeito contou que estava dando apoio a integrantes do PCC, que teriam cometido a tentativa de homicídio ontem. Ele mostrou conversas pelo WhatsApp ao qual continha conversas sobre o crime e da forma que foi mal executada por eles.

“Deste modo em continuidade as diligências e com as informações do suspeito identificamos a residência onde os demais membros da facção (PCC) se encontravam, e que ao chegar no endereço informado, foi iniciado a incursão na residência de forma silenciosa para atingir o efeito surpresa e assim conseguir realizar a detenção de todos os suspeitos, porém no momento em que a guarnição PM, já se encontrava no quintal, em direção a porta da cozinha, se depararam com um dos suspeitos, que ao constatar a presença da polícia, por uma janela de vidro, efetuou um disparo na direção dos policiais iniciando ali o confronto armado”, consta no BO.

Os policiais continuaram o cerco e entraram na casa, onde os bandidos, que estavam espalhados pelos cômodos da residência reagiram, continuando o confronto armado. O tiroteio percorreu, quartos, cozinha, banheiro e corredor do imóvel, segundo a Polícia.

A mulher presa foi encontrada dentro de um dos banheiros. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito dos criminosos. O Instituto Médico Legal (IML) de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá) também esteve no local para atender a ocorrência.