Três homens foram presos pela Polícia Militar depois que agrediram um suspeito de assédio sexual na tarde dessa sexta-feira (27), em um terminal rodoviário em Lucas do Rio Verde. Os militares foram acionados com uma denúncia de suposta tentativa de homicídio na rodoviária e, ao chegar lá, encontrou o homem caído no chão com diversas escoriações pelo corpo.

Os suspeitos são moradores de rua e a uma mulher que assumiu a responsabilidade sobre as agressões. Em entrevista ao portal Terra MT Digital, a vítima disse que foi assediada e tentou localizar o suspeito. Quando encontrou o homem, ela desferiu golpes com tronco de madeira no rosto e no corpo dele.

O homem foi encaminhado para atendimento médico enquanto os três homens e a mulher foram levados para prestarem depoimento à Polícia Civil, que ficará responsável por investigar o caso.