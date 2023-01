Maus-tratos aconteceu na tarde de domingo (29), na cidade de Barra do Garças-MT

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante no município de Barra do Garças por maus-tratos a um cachorro na tarde de domingo (29). De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que fizeram o indivíduo parar após perceberem que o cão estava sangrando.

Ainda de acordo o boletim de ocorrência, a guarnição foi até o local onde constataram que a situação era verídica. Segundo o site Araguaia Noticia, uma ONG de proteção aos animais foi acionada para acompanhar o caso e o animal foi encaminhado a uma clínica veterinária para receber o devido tratamento.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.

O crime de maus-tratos a animais está previsto na lei 9.605. Em 2020, a lei 14.064 aumentou a pena a quem como abusar, maltratar, ferir ou mutilar cães e gatos, para 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.