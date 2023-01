O roubo de um veículo de uma vítima que trabalha como taxista foi esclarecido pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (30.01), em investigação da Delegacia de Barra do Bugres (168 km a Médio-Norte). A ação resultou na recuperação do veículo roubado e na identificação de duas pessoas envolvidas no crime.

O crime ocorreu no dia 27 de janeiro, quando a vítima que trabalhava como taxista foi acionada para uma corrida até o município de Porto Estrela, ocasião em que dois homens embarcaram no veículo. No meio do trajeto, um dos suspeitos disse que precisava ir ao banheiro e aproveitou que a vítima reduziu o veículo para anunciar o assalto.

A vítima foi amarrada e agredida com socos, além de ser ameaçada com uma faca e logo em seguida, os suspeitos fugiram com o veículo. Assim que os policiais da Delegacia de Barra do Bugres foram acionados do crime, iniciaram as diligências, conseguindo, por meio do arquivo fotográfico, identificar os dois envolvidos no assalto.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências conseguindo localizar um dos suspeitos em uma região de chácaras no distrito de Cabaças. No endereço, os policiais encontraram o suspeito deitado, com uma arma de fogo no bolso. Em revista pessoal, foi constatado se tratar de um simulacro de arma de fogo, o qual ele confessou ter utilizado para a prática do roubo.

Questionado, o suspeito revelou onde estava as chaves do veículo e também indicou o local onde o carro estava escondido. Os policiais seguiram até o local indicado, onde recuperaram o veículo. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Barra do Bugres, onde foi interrogado e responderá em inquérito policial por crime de roubo majorado.