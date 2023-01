Um Ford Cargo 1622 branco, que transportava um carregamento de tijolos, caiu em uma ribanceira, na manhã desta terça-feira (31), em trajeto pela rodovia federal, na Serra do Cachimbo (50 quilômetros de Guarantã do Norte). Uma das vítimas, que estava no banco do passageiro, ficou presa nas ferragens não resistiu aos ferimentos. Sua identidade ainda será confirmada.

O motorista foi encaminhado ao hospital pela equipe da concessionária que administra a rodovia. Não foi informado o seu estado de saúde.

A versão que passa a ser investigada é de que o caminhão se desgovernou durante uma curva e acabou saindo da pista. Em seguida, tombou no canteiro às margens da via. Parte da carga chegou a ser despejada sobre via.

O corpo da vítima foi desencarcerado com a ajuda dos bombeiros e entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica, que o encaminhou para a necropsia. O Cargo teve danos em toda a parte superior da cabine, portas, para-choque e faróis.