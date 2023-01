No retorno, o Airbus A330-243 sobrevoou a região de Rio Claro (SP) por 16 vezes e deu outras seis voltas sobre Piracicaba. O procedimento é comumente utilizado para queima de combustível antes do pouso, o que gera mais segurança para a aterrissagem. A companhia aérea, no entanto, não confirmou que esse foi o motivo das voltas em círculos.

Radar mostra sobrevoo em círculos que avião da Azul deu antes de retornar para Campinas — Foto: Reprodução/Flightradar24