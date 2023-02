A caminhonete F 4000, de propriedade do médico veterinário e produtor rural, Dr. João Alberto Conte, foi recuperada na divisa com a Bolívia, sendo levada por dois elementos que acabaram presos. As investigações das policias começaram a partir do momento em que o furto foi comunicado e várias pessoas colaboraram, como em Brasnorte, onde imagens de câmeras de vigilância mostraram a caminhonete sendo em um estabelecimento comercial, que registrou imagens de um dos elementos em uma conveniência.

O veículo foi recuperado pela Polícia Militar do 17º Batalhão de Rio Branco, nas proximidades com a divisa da Bolívia. Dois elementos que estavam na caminhonete foram presos, mas ainda não tiveram suas identidades reveladas.

O crime aconteceu na terça-feira (31), menos de 12 horas depois dois do assaltantes estavam presos e o carro recuperado.