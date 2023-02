Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (1º), km 560 da BR-163, divisa entre Nova Mutum e Diamantino. Imagens de testemunhas no local mostram pelo menos duas carretas completamente destruídas as margens da rodovia. Conforme registro da Rota do Oeste, a concessionária foi acionada às 15h03 para o atendimento da ocorrência.



As equipes de resgate estiveram no local e socorreram o condutor do caminhão, que foi encaminhado ao Hospital Hilda Strenger, em Nova Mutum. O motorista da carreta saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico.



O automóvel Fox vermelho, Brasil, estava estacionado às margens da rodovia e foi atingido pelo segundo vagão da carreta. O condutor não estava dentro do veículo. As equipes operacionais da Rota do Oeste atuam no destombamento e remoção dos veículos envolvidos. Houve derramamento parcial de carga de milho, cerca de 45 toneladas.