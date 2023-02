Uma escavadeira hidráulica, adquirida recentemente com recursos próprios do município, foi queimada em um provável ato criminoso na madrugada de quarta-feira, (1). O equipamento, avaliado em mais de R$ 1 milhão, foi encontrado pelo servidor que opera o maquinário.

O mesmo ficou indignado e explicou que a escavadeira estava funcionando normalmente no dia anterior e ficou em choque quando chegou hoje pela manhã para trabalhar e encontrou um cenário totalmente oposto. “Não tem explicação uma pessoa fazer uma coisa dessas. É um prejuízo que fica para todos nós”, comentou o servidor revoltado.

A máquina passou por revisão em novembro do ano passado, tinha cerca de 700 horas trabalhadas e ainda estava na garantia de fábrica. Ela estava na cascalheira nas proximidades da Área de Descarte de Resíduos, onde operava há alguns dias atender obras que estão em andamento no município.

O Secretário Municipal de Infraestrutura, Antônio Mota foi comunicado sobre o incidente e prontamente acionou as autoridades para averiguar a situação antes que o cenário fosse comprometido.

No local, a equipe da Polícia Civil identificou alguns possíveis vestígios de marcas de pneus e pegadas, além de parte do vidro frontal do equipamento que foi removido e não queimado, o que pode ter possibilitado a entrada na cabine e a abertura da porta, já que a mesma estava trancada no fim de expediente e amanheceu aberta. Vale lembrar que a porta da cabine pode ser aberta por dentro, mesmo sem a posse da chave.

Outro fato curioso relatado pela Sinfra é que dentro da cabine da escavadeira havia uma mochila onde o operador guardava itens pessoais, como escova de dentes, pasta, fio dental, além de bolachas, salgadinhos e o diário de bordo. Embalagens desses produtos e páginas deste relatório estavam jogadas próximo a máquina.

"O que nos leva a crer que se trata de um incêndio criminoso e que alguém adentrou dentro da máquina, porque o vidro está fora da máquina e que o indivíduo usufruiu de pertences que tinham na bolsa do operador, como salgadinho e bolacha. A folha de registro de controle de combustível estava jogada do lado de fora com a pasta, também sem queimar”, explicou Antônio.

A Polícia Civil esteve presente, registrou todo o cenário e coletou possíveis evidências. Cabe agora aguardar a investigação para chegar a uma conclusão deste caso e identificar os responsáveis. Uma equipe da POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, está se deslocando para o município para auxiliar nas investigações.