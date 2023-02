Guilherme Cupertino da Cunha, 12, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo, na manhã de quinta-feira (2), no sítio em que ele morava com a família, em Juara. Polícia investiga se a morte foi acidental, já que ele foi encontrado ao lado de uma espingarda.

De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 8h30. Os investigadores encontraram o menino caído no colchão, com um ferimento de bala na cabeça. A mãe da vítima contou que estava no banheiro e o filho no quarto, acompanhado da irmã de 4 anos. Ela ouviu o disparo do tiro e quando correu, já flagrou o menino agonizando.

Ela pegou a arma – uma espingarda calibre 32 –, colocou para o lado e saiu correndo pedindo por ajuda. O menino não resistiu e acabou morrendo. Polícia Civil foi acionada e registrou o caso, que está sob investigação.