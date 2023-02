Um acidente com uma van deixou seis pessoas feridas, na madrugada desta sexta-feira (3), na BR-364, em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. As vítimas são integrantes da banda "Pagode do Baza", de Tangara da Serra, e tinham se apresentado na noite anterior em uma casa de festas em Campo Novo do Parecis.