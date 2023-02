Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 34 anos por porte ilegal e disparo de arma de fogo na noite desta sexta-feira (03.02), em Sorriso. Com o suspeito, foram apreendidas quatro armas de fogo, carregadores dos armamentos e diversas munições.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 12º BPM recebeu denúncias anônimas via 190 sobre um homem que estava efetuando disparos de arma de fogo em uma residência do bairro Vila Bela.

No local, os policiais militares foram recebidos por uma mulher que confirmou que seu marido possuía armas de fogo dentro do imóvel. A mulher ainda afirmou que o suspeito sempre manuseava as armas quando estava alcoolizado e sob efeitos de entorpecentes e indicou o local onde estaria o armamento.

Dentro da residência, os policiais militares encontraram o suspeito sob visível estado de embriaguez e, em buscas no imóvel, encontraram uma carabina e uma pistola, ambos de calibre 9mm, e uma espingarda artesanal. A equipe ainda localizou um rifle calibre 22 com supressor de ruído dentro de um cofre, e diversos carregadores, munições e insumos utilizados para produção de munições.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sorriso, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.