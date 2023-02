Um acidente foi registrado, na noite de ontem, sexta-feira (3) na BR-163, nas proximidades do trevo da MT-423, rodovia que dá acesso ao município de Cláudia. A colisão envolveu um carro, um utilitário e uma carreta.

A versão que deverá ser investigada é de que a Fiat Strada e o VW Gol seguiam no mesmo sentido, quando um teria colidido na traseira do outro. Com isso, um dos veículos acabou sendo “jogado” em direção a uma carreta que trafegava no sentido contrário.

No Gol e na Strada estavam apenas os motoristas. Já na carreta Mercedes Actros branca estava um casal. Nenhum dos envolvidos ficou ferido.

A carreta transportava uma carga de adubo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária da BR-163 atuaram na ocorrência. As duas pistas da rodovia chegaram a ser interditadas para remoção dos veículos, porém, o tráfego já foi liberado.