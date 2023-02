Jovem identificado como Diego Kaliniski, 25, foi assassinado com ao menos 4 tiros por um policial militar, na madrugada deste domingo (5), em uma das ruas da cidade de Vera (458 km ao norte de Cuiabá). Vídeos o mostram resistindo à prisão, partindo para cima do policial suspeito e sendo baleado, sendo que o último foi dado quando ele já estava caído no chão.

As informações são preliminares, com base nos vídeos encaminhados ao . Diego estava acompanhado de amigos em uma das ruas da cidade, quando aparece sendo levado para o camburão da viatura. Ele resiste e há bastante tumulto na rua.

Diego e um amigo partem para cima de um dos policiais, enquanto o outro chega a disparar tiros para o alto para tentar controlar a situação. Com o que parece ser o cassetete dos policiais, Diego vai para cima do agente, que já armado, dispara contra a vítima.

Ele cai na calçada e, em seguida, leva outro tiro. Um amigo vê a cena e corre desesperado em cima de Diego. Há multidão fica em silêncio por alguns segundos, até que começam a gritar desesperados. Muitas testemunhas filmaram a ação dos policiais, que continuaram com armas em punhos após o crime.

Reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Vera, mas as ligações não foram atendidas. Assessoria de imprensa da PM ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Nas redes sociais, amigos já lamentam a morte do jovem. “Jamais esquecerei da pessoa maravilhosa que você era. Deus conforte o coração da sua família”, disse uma amiga.

“Eterna será minha saudade, bem como a dor de ver meu sobrinho partir. Descanse em paz”, disse uma tia de Diego.