O acidente envolvendo um Toyota Etios e a Honda Twister, ambos prata e um Citroen C3 preto foi, na avenida Inglaterra, no bairro Jardim Europa, ontem à noite. Não houve feridos. A versão inicialmente apurada é que o Etios seguia pela Inglaterra, quando perdeu o controle e atingiu a moto e, em seguida, o outro automóvel que estavam estacionados.

Com o impacto, a moto foi derrubada e danificada na lateral direita, o Citroen teve danos na lateral esquerda traseira e chegou a subir a calçada e no Etios parte do para-choque arrancado e a frente bastante danificada. A tenda de um estabelecimento também foi danificada.