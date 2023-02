Treze estabelecimentos comerciais foram notificados por irregularidades durante a Operação Sonora, realizada nesse domingo (05.02), em Cuiabá e Várzea Grande. Foram fiscalizados peixarias, bares e clubes por perturbação de sossego e irregularidades sanitárias.

Na capital, a força-tarefa esteve em peixarias, localizadas na Comunidade São Gonçalo Beira Rio. Dez estabelecimentos foram notificados pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semob) para que regularizem as falhas verificadas no prazo estabelecido.

Em Várzea Grande, as equipes fiscalizaram um clube, uma conveniência e um bar e emitiram 11 notificações por poluição sonora e irregularidades referentes ao alvará de funcionamento e à Vigilância Sanitária, entre outras.

“O objetivo principal é fazer a fiscalização dos comércios em geral referente a poluição sonora e perturbação do sossego público, além de desafogar a central de chamadas e otimizar recursos públicos e humanos”, disse o assessor Técnico da CGGI-E, tenente do Corpo de Bombeiros Antônio Carlos de Souza.

A ação integrada foi planejada pela Câmara Temática de Meio Ambiente Urbano vinculada à Coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (CGGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

A ação integrada reúne as forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Batalhão de Trânsito, Conselho Tutelar, as Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana (Semob) e a de Ordem Pública (SORP) de Cuiabá, e a Guarda Municipal de Várzea Grande.