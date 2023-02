Uma ação da Polícia Civil levou à localização e prisão de um foragido, que é investigado por diversos crimes patrimoniais cometidos em Colíder. Na manhã desta terça-feira (07.02), policiais civis e militares se deslocaram até a Comunidade Quatro, no município de Nova Canaã do Norte, onde foi cumprido o mandado de prisão contra o investigado, de 26 anos.

Ele responde por seis roubos ocorrido em Colíder, no ano passado, e durante um período se escondeu no estado do Pará, vindo depois para a zona rural de Nova Canaã do Norte.