Na tarde desta terça-feira (07), uma motociclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Sorriso após ser atingida por um carro no cruzamento da avenida Natalino João Brescansin com a rua Mário Spinelli, no centro da cidade. Com o impacto, a motociclista foi parar no teto do carro.

Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela avenida Brescansin sentido centro quando foi atropelada pelo carro, um HB20, que trafegava pela rua Mário Spinelli sentido avenida Brasil. A motorista do carro disse às autoridades que não percebeu que a via estava com a passagem livre.

O acidente ocorreu nas proximidades da Praça das Fontes, onde há placas que bloqueiam a passagem de veículos aos finais de semana.

A motociclista ficou no teto do carro até a chegada dos Bombeiros que a levaram para a unidade de saúde.