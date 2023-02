De acordo com o pedido, a situação se agrava ainda mais quanto aos detentos que possuem direito à cela especial. Com o fechamento do Centro de Custódia da capital, eles foram transferidos para a PCE, sendo alocados justamente no raio onde funciona o Regime Disciplinar Diferenciado.

Com isso, segundo os advogados, fica mais vantajoso ao preso renunciar ao direito à cela especial do que usufruir deste direito, diante do regime imposto na unidade até então.