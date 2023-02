A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 08/02, mandado de busca e apreensão com a finalidade de reprimir o comércio e circulação de moeda falsa no estado de Mato Grosso.

As investigações iniciaram-se com a apreensão de encomenda postal contendo R$ 1.000,00 em notas falsas, efetuada no dia 01/02, em razão do trabalho realizado pela Polícia Federal, pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda (UERF) e pela Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.

Segundo o apurado, o investigado recebia, pelos Correios, notas falsas adquiridas de laboratórios localizados em outros estados da federação, a fim de introduzi-las no mercado. O envolvido poderá responder pelo crime de moeda falsa (Art. 289, §1º, do Código Penal), cuja pena pode chegar até 12 anos de prisão.