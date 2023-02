O objetivo é inibir excesso em ações policiais e até resguardar militares

O deputado estadual Wilson Santos (PSD) reapresentou na sessão desta quarta-feira (08), projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de vigilância no interior de viaturas, aeronaves, embarcações, fardas ou nos capacetes dos policiais militares de Mato Grosso.

Wilson defende que a gravação das ações policiais resguarda o cidadão contra possíveis excessos praticados por profissionais das forças de segurança, bem como os próprios agentes contra falsas acusações. A proposta prevê a instalação gradativa dos equipamentos por um prazo máximo de um ano após a publicação da Lei.

O projeto foi apresentado em 2022, mas arquivado pela Casa de Leis. Sua retomada ganhou força após a morte do jovem Diego Kalininski, 25 anos, no último sábado (04). Ele foi abatido a tiros por um policial militar após ser retirado de uma festa no município de Vera (a 460 km de Cuiabá). O rapaz teria tomado o cassetete de um PM e investido contra ele. O policial alegou, num primeiro momento, legítima defesa.

Projeto similar havia sido apresentado na legislatura passada, mas foi arquivado por não ter seguido para votação em plenário.