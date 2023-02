Um homem ficou ferido, hoje, em uma colisão envolvendo um veículo de carga e um trator. O acidente ocorreu no quilômetro 60 da MT-449, na comunidade Groslândia, em Lucas. Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, quando o caminhão acabou atingindo a traseira do trator.

Um homem de 47 anos conduzia o veículo agrícola e teve uma fratura exposta na perna esquerda. O tratorista também teve escoriações no tórax, no braço direito e não conseguia se mexer. Já o motorista do caminhão teve apenas um ferimento na perna direita, mas recusou atendimento.

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe de socorro executou uma técnica para avaliação completa do paciente com trauma, aplicou colar cervical, imobilizou a vítima na prancha e fez transporte para a unidade médica.

A guarnição encaminhou o paciente consciente e com sinais vitais estáveis ao hospital São Lucas para avaliação médica complementar. As causas e responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas.