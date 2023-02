São quatro modalidades de crédito para ser aplicadas em obra civil, capital de giro e implantação de placas solares

A Desenvolve MT - Agência de Fomento do Estado - oferece um programa exclusivo para fomentar o turismo em Mato Grosso, em especial os municípios que têm potencial de desenvolvimento no setor. O Desenvolve Turismo dispõe de linha de crédito para microempreendedor individual (MEI), micro e pequenas empresas do segmento que possuem o registro no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Governo Federal (Cadastur), com valores entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão.

São quatro modalidades de financiamento para projetos de melhorias de obra civil, capital de giro, implantação de placas solares em hotéis, pousadas, veículos utilitários para transporte de turistas, entre outros investimentos.

As condições oferecidas pela Agência estão entre as melhores do mercado em termos de prazos, com bônus de adimplência de 30% para pagamento em dia, e taxas de juros variando de 1% a 2% ao mês, dependendo da modalidade, além da opção de garantia como fundo de aval, que facilita o acesso ao financiamento.

O empreendedor que tiver interesse em fomentar o negócio pode acessar o site da Desenvolve MT e fazer uma simulação antes de contratar o crédito. Os municípios conveniados podem ser atendidos também por agentes de crédito local.

“O governo de Mato Grosso tem uma visão estratégica do turismo no Estado e muitos investimentos de infraestrutura estão sendo realizados onde têm um fluxo grande de turistas, como é o caso da linha de crédito, que desde a pandemia vem apoiando os empresários do turismo”, explica o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Preza Moreno.

Crédito em números

Em 2022, somente para o trade de turismo a Desenvolve MT liberou R$ 3.957.601,31 em crédito.

Para o presidente da Desenvolve MT, Jair Marques, os empreendedores que fazem parte do segmento do turismo em Mato Grosso contribuem para o fortalecimento da indústria do turismo. “As empresas que acessam a linha de crédito ampliam suas atividades contribuem para a abertura de novos postos de trabalho, fortalecendo a economia estadual”, explica.