Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) prenderam, na noite desta quarta-feira (08.02), três homens por pesca predatória com apetrecho proibido e apreenderam 60 tipos de pescado irregular, no córrego Iracema, no município de Aripuanã (960 km de Cuiabá).

Conforme informações do boletim de ocorrência, a equipe da 10ª Companhia Independente, durante patrulhamento de rotina nas proximidades do córrego, flagrou os suspeitos em uma embarcação com motor Mercury 50 Hp, iscando anzóis em um espinhel e diversas redes.

Durante diligência, os suspeitos afirmaram não possuírem autorização dos órgãos fiscalizadores para executarem a pesca. O trio ainda indicou o lugar em que eles estavam acampados. Os militares, então, se deslocaram para o trecho apontado e encontraram 60 tipos de pescados, entre cachara, barbado, curimba, pacu e piranha.

Os pescados estavam fora de medida permitida pela legislação. Além disso, foram apreendidos 13 redes de malhar, duas cordas de espinhéis, um tambor com 10 litros de combustível, 63 anzóis de galho, um motor e uma lancha de seis metros.

Os suspeitos, o pescado e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.