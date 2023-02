Um grave acidente envolvendo um veículo Ford Fiesta e uma camionete Chevrolet S-10 ocorrido a cerca de 90 quilômetros da fronteira do estado de Rondônia com Mato Grosso, vitimou Aparecido Nunes Dantas de 60 anos de idade que havia saído para ir até a cidade de Vilhena em Rondônia, para buscar familiares, (esposa e cunhado).

De acordo com informações apuradas até o momento, a família voltava para a cidade de Castanheira onde residem, quando em um trecho da BR o condutor Aparecido ao tentar desviar de um buraco, bateu de frente com a camionete S-10, e veio a óbito no local do acidente.

A esposa da vítima teve uma fratura na clavícula e foi conduzida através de uma carona para a Unidade De Pronto Atendimento (UPA) 24 horas da cidade de Juína, onde recebeu atendimentos médicos, já o terceiro ocupante do veículo, cunhado da vítima não sofreu ferimentos graves.

O condutor da S-10 sofreu escoriações leves e foi conduzido para a cidade de Vilhena.

A vítima fatal era mecânico e residia no município de Castanheira.