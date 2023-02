Policiais penais descobriram, na última terça-feira (7), um princípio de escavação de um túnel dentro da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Segundo os agentes, 30 detentos estavam envolvidos na ação abortada pelos agentes.

A informação foi confirmada pelo junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Em nota, a pasta disse que os reeducandos foram redistribuídos para as outras celas da unidade e posteriormente realizado o reparo dos danos.

Ainda de acordo com informações, 51 presos foram transferidos para outras unidades do estado. Imagens fornecidas pela pasta e outras que circulam em grupos de mensagens mostram o piso da unidade com uma marcação. Ali, segundo foi informado, seria o local de início das escavações.

A Sesp informou ainda que será aberto um procedimento administrativo para investigar os recuperados envolvidos na tentativa de abertura do túnel.